Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kent genelindeki sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.
Yağışla Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Ardanuç kara yolları ile Bülbülan Yaylası mevkileri beyaza büründü.
Kentteki yüksek rakımlı dağların zirvesi de karla kaplandı.
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