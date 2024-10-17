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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:40
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kent genelindeki sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.

        Yağışla Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Ardanuç kara yolları ile Bülbülan Yaylası mevkileri beyaza büründü.

        Kentteki yüksek rakımlı dağların zirvesi de karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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