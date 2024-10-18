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        Ardahan'da 1154 gıda işletmesi denetlendi

        Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte başta lokantalar olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:02
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        Ardahan'da 1154 gıda işletmesi denetlendi
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        Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte başta lokantalar olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yaptı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yapan ekipler, halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen işletmelere de ceza uyguluyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, 2024 yılında 1154 işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Vatandaşın güvenli gıdaya erişimini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

        "Halk sağlığını tehdit eden olumsuzlukları da bertaraf etmek maksadıyla bu denetimleri sürdürüyoruz. İl genelinde belirlenen aralıklarla denetimlerimiz sürüyor. Bu kapsamda bu yıl, yani 2024 yılı içinde toplam 1154 denetim faaliyetini gerçekleştirdik. Uygunsuzluk tespit edilen noktalarda idari ceza uygulamalarımız oldu."

        "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"nın hayata geçirildiğini hatırlatan Cineviz, söz konusu uygulamayla gıda güvenliğinde "En iyi denetleyici tüketicinin kendisidir" prensibinin ön plana alındığını hatırlattı.

        Bu yıl denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 263 bin 46 lira idari para cezasının uygulandığını kaydeden Cineviz, şöyle konuştu:

        "Ayrıca 61 gıda numunesi alınarak gıda analiz için bakanlıktaki kontrol laboratuvarlarına gönderildi, sonuçları olumlu çıktı. Halk sağlığını tehdit eden, etme potansiyeli bulunan noktalara yönelik denetim faaliyetlerimiz yıl boyunca devam edecek. Bunların dışında vatandaşımızdan gelen ihbarlar, yazılı veya sözlü hemen değerlendiriliyor ve çok kısa sürede müdahale ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlığımızın geliştirdiği projelerle daha güvenilir gıdaya ulaşmamız hedeflenmektedir."

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