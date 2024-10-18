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        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:23
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        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        Kısa süreli etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve yeşil alanlar beyaza büründü.

        Vatandaşlardan Melih Aktürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Daha önce yüksek kesimlere kar yağmıştı, şimdi şehir merkezine yağdı. İnşallah kışımız kolay geçer." dedi.

        Kar yağışı Göle ve Hanak ilçelerinde de etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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