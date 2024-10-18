Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışı Göle ve Hanak ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Vatandaşlardan Melih Aktürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Daha önce yüksek kesimlere kar yağmıştı, şimdi şehir merkezine yağdı. İnşallah kışımız kolay geçer." dedi.

Kısa süreli etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve yeşil alanlar beyaza büründü.

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