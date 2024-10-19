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        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı

        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:03
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        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı
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        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

        Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

        - Ağrı

        Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı.

        Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ta da dün başlayan kar, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini sürdürdü.

        Kar yağışıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar küreme çalışmasını sürdürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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