Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı

Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Ardahan, Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü.

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