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        Ardahan'da köylerde yol yapım çalışmaları sürüyor

        Ardahan'ın Çıldır ve Hanak ilçelerinde köylerdeki yollarda kilit parke çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:09
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        Ardahan'da köylerde yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Ardahan'ın Çıldır ve Hanak ilçelerinde köylerdeki yollarda kilit parke çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, çalışmaların sürdüğü Hanak Dilekdere ile Çıldır Karakale köylerinde incelemelerde bulundu.

        Emin, çalışmaya ilişkin, AA muhabirine, kış öncesi bazı çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

        Önceliklerinin acil bölgeler olduğunu dile getiren Emin, "Özellikle kar yağmadan, kış bastırmadan bitirmemiz gereken çalışmalarımız var. Dolayısıyla kilit parke ve asfaltlamanın yapıldığı noktaları bizzat denetliyorum. Vatandaşımızın ulaşımda mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Emin, kış öncesi personelin üstün gayret gösterdiğini belirterek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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