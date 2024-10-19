Ardahan'da köylerde yol yapım çalışmaları sürüyor

Önceliklerinin acil bölgeler olduğunu dile getiren Emin, "Özellikle kar yağmadan, kış bastırmadan bitirmemiz gereken çalışmalarımız var. Dolayısıyla kilit parke ve asfaltlamanın yapıldığı noktaları bizzat denetliyorum. Vatandaşımızın ulaşımda mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

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