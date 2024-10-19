GÜNCELLEME - Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Tuzlama ve kar küreme çalışmasıyla kara yolu, tüm araç geçişlerine açıldı. Sahara mevkisinde yolda kalan 18 tır da kurtarıldı.

Ekipler, yolu Değirmenli köyü mevkisinden itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Küçük araçlardan ise kışlık lastiği olanlara izin verildi.

Kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

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