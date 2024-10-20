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        Ardahan ve Tunceli'de gönüllüler el birliğiyle ormanları temizledi

        Ardahan ve Tunceli'de gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasında farkındalık oluşturmak amacıyla "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:30
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        Ardahan ve Tunceli'de gönüllüler el birliğiyle ormanları temizledi
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        Ardahan ve Tunceli'de gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasında farkındalık oluşturmak amacıyla "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Ardahan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, Çamlıçatak Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentteki kurum personeli ve gençler ormandaki atıkları topladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ferman Güler, AA muhabirine, etkinliğin ormanları korumak için önemli olduğunu söyledi.

        Ormanların temiz olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Güler, "Ormanlarımızın temiz tutulması konusunda vatandaşımızın daha hassas ve duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

        Araçlarla il merkezinden alınan katılımcılar, milli parkın Miskisağ mevkisine getirilerek ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

        Gruplar halinde araziye dağılan katılımcılar, ellerine taktıkları eldivenlerle doğaya atılan kağıt ve plastik atıkları topladı.

        Çöp poşetlerine konulan malzemeler, daha sonra görevlilerce kamyonlara doldurulup şehir çöplüğüne götürüldü.

        Kentin Çemişgezek, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Mazgirt ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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