Ardahan'da kar etkili oldu
Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.
Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.
Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Araçların üstü ve yeşil alanların beyaza büründüğü kentte, güzel manzaralar oluştu.
Posof ilçesinde de kar etkili oldu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.
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