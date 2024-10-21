Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar etkili oldu

        Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.

        Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        Araçların üstü ve yeşil alanların beyaza büründüğü kentte, güzel manzaralar oluştu.

        Posof ilçesinde de kar etkili oldu.

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!

        Benzer Haberler

        Ardahan ve Tunceli'de gönüllüler el birliğiyle ormanları temizledi
        Ardahan ve Tunceli'de gönüllüler el birliğiyle ormanları temizledi
        GÜNCELLEME - Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        GÜNCELLEME - Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan'da köylerde yol yapım çalışmaları sürüyor
        Ardahan'da köylerde yol yapım çalışmaları sürüyor
        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı
        Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı
        Ardahan'a kar yağdı
        Ardahan'a kar yağdı