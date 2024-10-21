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        Jandarma Ardahan'ın doğal güzelliklerini sonbahar çekimleriyle tanıttı

        Jandarmanın Ardahan'da sonbahar manzaralarını yansıtan dron çekimleri sosyal medyadan paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:06
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        Jandarma Ardahan'ın doğal güzelliklerini sonbahar çekimleriyle tanıttı
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        Jandarmanın Ardahan'da sonbahar manzaralarını yansıtan dron çekimleri sosyal medyadan paylaşıldı.

        Posof ilçesinin Gümüşkavak ve İncedere köyleri arasında yer alan 8 dönüm alanı kaplayan Kanlı Göl ve çevresi sonbahar renklerine büründü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de farklı renk tonlarına bürünen bölgede dronla çekim yaptı.

        Asayişin yanı sıra doğa koruma faaliyetleri de yürüten jandarmanın yörenin tanıtımı amacıyla yaptığı sonbahar çekimleri, "Cennet Vatanın eşsiz bir köşesinden, jandarma görev başında" notuyla kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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