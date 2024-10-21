Jandarma Ardahan'ın doğal güzelliklerini sonbahar çekimleriyle tanıttı

Asayişin yanı sıra doğa koruma faaliyetleri de yürüten jandarmanın yörenin tanıtımı amacıyla yaptığı sonbahar çekimleri, "Cennet Vatanın eşsiz bir köşesinden, jandarma görev başında" notuyla kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de farklı renk tonlarına bürünen bölgede dronla çekim yaptı.

Posof ilçesinin Gümüşkavak ve İncedere köyleri arasında yer alan 8 dönüm alanı kaplayan Kanlı Göl ve çevresi sonbahar renklerine büründü.

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