Ardahan'da tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu

Ekipler, kazada kaç koyunun telef olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.