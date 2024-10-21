Ardahan'da tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada kaç koyunun telef olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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