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        Ardahan'da tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:53
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        Ardahan'da tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kazada kaç koyunun telef olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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