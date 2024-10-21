Ardahan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve ameliyathane üniteleri bakıma alındı

Ardahan Valiliği, kentteki devlet hastanesinin yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinin bakım ve tadilat nedeniyle 10-12 gün süreyle hizmet veremeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli sunulması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda hastanedeki yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde bakım ve tadilat yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesindeki ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri hizmet kalitesinin geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması ve enfeksiyonların kontrolü çalışmaları kapsamında yapılacak olan inşaat imalatları nedeniyle, tahmini 10-12 gün süre boyunca hizmetlerine geçici olarak ara verilecektir. Bu süreç ile ilgili tüm tedbir ve planlamalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır."