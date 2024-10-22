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        Ardahan'da vatandaşlar imar uygulamasını protesto etti

        Ardahan'da vatandaşlar, belediye önünde toplanarak imar uygulamasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:10
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        Ardahan'da vatandaşlar imar uygulamasını protesto etti
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        Ardahan'da vatandaşlar, belediye önünde toplanarak imar uygulamasına tepki gösterdi.

        Kentte bir grup, İmar Kanunu 18. maddenin uygulamasının mağduru olduğunu belirterek, konuya tepki göstermek için Ardahan Belediyesi önünde toplandı.

        Grup adına açıklama yapan Candar Yılmaz, 18. maddenin çok sayıda mağduru olduğunu ileri sürerek, bununla ilgili belediyeden çözüm beklediklerini söyledi.

        Mağduriyetlerinin giderilmesi için toplandıklarını, ancak günlerdir belediyenin kendilerini muhatap almasını beklediklerini belirten Yılmaz, "Arsamızda ve mülkümüzde işlem yapamıyoruz. Bu konuda mağduruz çünkü süreç devam ediyor. Devam eden bir süreçte ise bize izin verilmiyor. Mağdur olduğumuz için toplandık." dedi.

        Vatandaşlardan Tarık Yıldırım da tepki göstermek için her hafta toplanacaklarını söyledi.

        Muhatap aradıklarını anlatan Yıldırım, "Sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Ne zaman tamamlanacak henüz bize bilgi veren yok." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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