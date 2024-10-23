Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu
Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.
Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.
Ardahan'da bir süre önce etkili olan kar ve sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştük kentte, açık alanda park halindeki araçların camları buzla, bitki ve yapraklar kırağıyla kaplandı.
- Kars
Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 6'ya, Sarıkamış ilçesinde 9'a düştü. Kentte soğuk hava nedeniyle araç camları, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, küçük su göletleri buz tuttu.
Sarıkamış'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağıyla kaplandı.
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