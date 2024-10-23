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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:59
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.

        Ardahan'da bir süre önce etkili olan kar ve sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştük kentte, açık alanda park halindeki araçların camları buzla, bitki ve yapraklar kırağıyla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 6'ya, Sarıkamış ilçesinde 9'a düştü. Kentte soğuk hava nedeniyle araç camları, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, küçük su göletleri buz tuttu.

        Sarıkamış'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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