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        Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:09
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        Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesi ile Çakırüzüm köyü arasında yol uygulaması yaptı.

        Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücü üzerinde 1, araçta ise 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek buldu.

        Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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