Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesi ile Çakırüzüm köyü arasında yol uygulaması yaptı.
Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücü üzerinde 1, araçta ise 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek buldu.
Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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