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        Ardahan'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı

        Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerce, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:12
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        Ardahan'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı
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        Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerce, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bayramoğlu köyünde düzenlenen toplantıda, il geneli 18 farklı köyde aynı toplantıların eş zamanlı gerçekleştiğini söyledi.

        Müdürlük olarak teknik ve güçlü bir kadro ile üreticiyi bilgilendirmek istediklerini ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın çok önemsediği konuların başında bugünkü çalışmamız geliyor. Tarımsal üretimin planlanması ve bununla bağlantılı olarak yeni destekleme modelleri çok önemli. Bakanlıkça bu konuda bir çıkış gerçekleştirildi. Üretim planlanması noktasında, bakanlığımız yeni vizyonla bağlantılı olarak destekleme politikaları da buna göre düzenlendi. Sizlerin de yapılması planlanan bu büyük dönüşümle ilgili bilgi sahibi olmanız için buradayız. Dolayısıyla bakanlığımızın önemsediği bir durum söz konusu. Biz de tam olarak bu amaçla burada bulunuyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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