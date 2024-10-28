Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını anlattı
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, güvenlik güçlerinin kentte yaptığı 9 aylık çalışmaları anlattı.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, güvenlik güçlerinin kentte yaptığı 9 aylık çalışmaları anlattı.
Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için seferber olan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.
Çiçek, 9 aylık süreçte yol kontrollerinde sorgulanan kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 62 artarak 750 bin 997'ye ulaştığını söyledi.
Kentte, kaçakçılığa ilişkin 9 ayda 60 operasyonun gerçekleştiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:
"Operasyonlarda 2 bin 797 paket sigara, 383 bin 400 boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 4 alkol kiti, 290 litre kaçak alkol, 14 tabanca, 17 şarjör ve 313 fişek, 8 bin 310 kök Hint keneviri, 17 kablosuz kulaklık, 8 tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ile sikke yakalandı. Ayrıca toplum sağlığını tehlikeye düşürecek 150 kilogram kırmızı et ele geçirildi."
Çiçek, ayrıca 9 aylık süreçte 35 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 3 insan kaçakçısının da tutuklandığını bildirdi.
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