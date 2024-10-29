Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, konak açılışını yaptı

        Ardahan'da yapımı tamamlanan "Ensar Öğüt Konağı"nın açılışını Vali Hayrettin Çiçek yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, konak açılışını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da yapımı tamamlanan "Ensar Öğüt Konağı"nın açılışını Vali Hayrettin Çiçek yaptı.

        Açılışta konuşan Vali Çiçek, konağın eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından yapıldığını, kente yatırıma katkı sunanlara teşekkür etti.

        Konağın Ardahan turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Çiçek, "Bu diğer yatırımcılar için örnek teşkil edecek. Dolayısıyla bu konağın yapımını gerçekleştiren eski milletvekilimiz sayın Ensar Öğüt'e teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetler bizim için çok önemli. Ardahan her alanda olduğu gibi bu alanda da en iyisini hak ediyorum." dedi.

        Konak sahibi Ensar Öğüt de açılışa katılanlara teşekkür ederek, konağın 23 oda ve 41 yataktan oluştuğunu belirtti.

        Halil Efendi Mahallesinde Kura Nehri manzaralı konağın açılışına siyasi parti, sivil toplum temsilcileri ile eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforl...
        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforl...
        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını anlattı
        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını anlattı
        Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriy...
        Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriy...
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
        Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
        Ardahan'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı...
        Ardahan'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı...