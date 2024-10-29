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        Ardahan Belediye Başkanı Demir, Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldı

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla sahneye çıkıp türkü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:57
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        Ardahan Belediye Başkanı Demir, Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldı
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        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla sahneye çıkıp türkü söyledi.

        İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Belediye Başkanı Demir ile beraberindeki diğer yerel sanatçılar sahne aldı.

        Demir, başta "Sarı saçlım mavi gözlüm" türküsü olmak üzere birçok parçayı seslendirdi. Demir'e ses sanatçısı Ferihan Atik ile müzikseverler de eşlik etti.

        Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, "Cumhuriyet'in kıymetini biliyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sizlere, gençliğe bırakacağız. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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