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        Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi

        Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan yemeklerin tanıtılması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:21
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        Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi
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        Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan yemeklerin tanıtılması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kapantanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, açık alanda hazırlanan kavılca mutfağında kavılcadan yapılan yemek çeşitlerinin tanıtımı yapıldı, kazanlarda pişen yemekler katılımcılara ikram edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, gazetecilere, bakanlık olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

        İlgili kurumlara teşekkür eden Egesel, şunları dile getirdi:

        "Bu proje, yerel mirasımız olan kavılca buğdayının tanıtılması amacıyla yapıldı. Organik tarımda özellikle yerel çeşitliliğin kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu çeşitlerin çevreye, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretiminin yaygınlaştırılması için bu projeyi yürütüyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'de organik tarım alanında 160 alt proje yürütüyoruz. Organik tarımın yaygınlaştırılması için hem tüketicilerin bilinçlendirilmesi hem de üreticilerimizin üretim sistemlerini öğrenmesi ve sertifikalı üretimi yaygınlaşması için çeşitli projeler yürüttük. Bugün Ardahan'da ise gastronomi ile ilgili yapılan çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu projeyle üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan zinciri yer alıyor."

        Projeyi destekleyen Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Koordinatörü Nurullah Karaca ise ürünün tanıtımı ve pazarlanmasını amaçladıklarını anlatarak, "Bu ürünün tanıtımı amacıyla yola çıktık. Kavılcanın sadece un olarak değil, diğer ürünlerde de piyasada yerine almasını amaçlıyoruz. Organik bir ürün olarak raflarda yerini almasını istiyoruz." diye konuştu.

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