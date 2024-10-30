Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi

Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan yemeklerin tanıtılması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği gerçekleştirildi.

Kapantanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, açık alanda hazırlanan kavılca mutfağında kavılcadan yapılan yemek çeşitlerinin tanıtımı yapıldı, kazanlarda pişen yemekler katılımcılara ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, gazetecilere, bakanlık olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlgili kurumlara teşekkür eden Egesel, şunları dile getirdi: "Bu proje, yerel mirasımız olan kavılca buğdayının tanıtılması amacıyla yapıldı. Organik tarımda özellikle yerel çeşitliliğin kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu çeşitlerin çevreye, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretiminin yaygınlaştırılması için bu projeyi yürütüyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'de organik tarım alanında 160 alt proje yürütüyoruz. Organik tarımın yaygınlaştırılması için hem tüketicilerin bilinçlendirilmesi hem de üreticilerimizin üretim sistemlerini öğrenmesi ve sertifikalı üretimi yaygınlaşması için çeşitli projeler yürüttük. Bugün Ardahan'da ise gastronomi ile ilgili yapılan çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu projeyle üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan zinciri yer alıyor."