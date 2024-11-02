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        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:08
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        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü yaralandı.

        Ardahan-Göle kara yolu Ardanuç ayrımının Tepeler mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FBC 197 plakalı panelvan yoldan çıktı.

        Şarampole devrilen panelvanda sıkışan sürücü yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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