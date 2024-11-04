Ardahan ve Karslı dağcılar Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağları'nda andı

Ardahan ve Kars'taki dağcılar, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Kars'ın Selim ilçesinin Sarıgün köyünde bir araya gelen dağcılar, Ardahan, Kars ve Erzurum sınırlarına uzanan Allahuekber Dağları'nda zirve tırmanışı için yürüyüşe başladı.

Kar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen zirveye ulaşmayı başaran dağcılar, 3 bin 180 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı, şehitler için dua etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Başkanı Yardımcısı Harun Çalkın, AA muhabirine, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 10 kişilik sporcu gurubuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Zirveye çıkmak zor olsa da güzel oldu. Çok soğuk ve şiddetli rüzgar bizi zorladı. Ama bu etkinliği sonuna kadar sürdüren sporcularımız, başarılı bir performans gösterdi." diye konuştu.