Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan ve Karslı dağcılar Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağları'nda andı

        Ardahan ve Kars'taki dağcılar, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan ve Karslı dağcılar Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağları'nda andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan ve Kars'taki dağcılar, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi.

        Kars'ın Selim ilçesinin Sarıgün köyünde bir araya gelen dağcılar, Ardahan, Kars ve Erzurum sınırlarına uzanan Allahuekber Dağları'nda zirve tırmanışı için yürüyüşe başladı.

        Kar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen zirveye ulaşmayı başaran dağcılar, 3 bin 180 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı, şehitler için dua etti.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Başkanı Yardımcısı Harun Çalkın, AA muhabirine, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 10 kişilik sporcu gurubuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Zirveye çıkmak zor olsa da güzel oldu. Çok soğuk ve şiddetli rüzgar bizi zorladı. Ama bu etkinliği sonuna kadar sürdüren sporcularımız, başarılı bir performans gösterdi." diye konuştu.

        Ardahanlı dağcı Muhammed Yıldırım da etkinliğin güzel geçtiğini anlatarak, Allahuekber Dağları'nın zirvesine çıkmanın ve şehitleri anmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan-Şavşat karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalanları AFAD kurtardı
        Ardahan-Şavşat karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalanları AFAD kurtardı
        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da şarampole devrilen panelvan sürücüsü yaralandı
        Yaylaları suya kavuşan Ardahan'da hayvancılık potansiyeli artıyor
        Yaylaları suya kavuşan Ardahan'da hayvancılık potansiyeli artıyor
        Ardahan'da otomobillerin camları dondu, bitkiler kırağı tuttu
        Ardahan'da otomobillerin camları dondu, bitkiler kırağı tuttu
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan yemekler tanıtıldı
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan yemekler tanıtıldı