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        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Ardahan'ı gezdi

        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Ardahan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:45
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        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Ardahan'ı gezdi
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        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Ardahan'ı ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 40 öğrenci, Ardahan Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde Ardahan Şehitliği, Ardahan Kalesi, Arı Müzesi, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Vali Hayrettin Çiçek, Tarihi Ardahan Kongre Binası'nda gençlerle bir araya gelerek onlara buket çiçek verdi.

        Çiçek, ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin önemine dikkati çekti.

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan 40 öğrenciyi proje kapsamında 10 gün Ardahan'da misafir edeceklerini belirten Çiçek, "Gençlerimiz, şehirlerimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip sosyal sorumluluk projelerini icra ediyorlar. Bu proje vesilesiyle öğrencilerimiz başka şehirleri görüp tanıma fırsatı elde ediyorlar. Dolayısıyla Damla Projesi'ni uygulayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Ankara'dan gelen Çiğdem Çamlıbel de Ardahan'ı çok sevdiklerini, ziyaretlerinin verimli geçtiğini söyledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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