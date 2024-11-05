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        Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:49
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        Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Buzlanmanın etkisiyle Sahara mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

        Tır sürücüsü Kadir Koç, AA muhabirine, Trabzon'a gitmeye çalıştığını belirterek, Sahara mevkisinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kaldığını söyledi.

        Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

        Ekipler, her 2 yolda da karla mücadele çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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