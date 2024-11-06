Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, ekiplerin çalışması ve tipinin kesilmesiyle açıldı.
Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.
Ekipler, söz konusu yollarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.