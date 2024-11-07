Ardahan'da dağların zirvesi beyaza büründü

Sonbahar renklerinin hakim olduğu Ardahan Ovası ve Kura Nehri ise karlı tepelerle güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan ile Artvin arasındaki dağlarda kar etkili oldu. Karın yoğunlaştığı tepeler beyaza büründü.

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