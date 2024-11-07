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        Ardahan'da dağların zirvesi beyaza büründü

        Ardahan'da dağların zirvesine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:01
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        Ardahan'da dağların zirvesi beyaza büründü
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        Ardahan'da dağların zirvesine kar yağdı.

        Ardahan ile Artvin arasındaki dağlarda kar etkili oldu. Karın yoğunlaştığı tepeler beyaza büründü.

        Sonbahar renklerinin hakim olduğu Ardahan Ovası ve Kura Nehri ise karlı tepelerle güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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