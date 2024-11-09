Ardahan'da 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Sahte kimlik numarası verdiği tespit edilen şüphelinin, "dolandırıcılık", "yurt dışına çıkma imkanı sağlama" ve "silah bulundurma" gibi suçlardan 15 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

İlçe merkezindeki denetimler kapsamında ekipler, M.D'nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada M.D. kimliğinin yanında olmadığını belirterek, farklı bir kimlik numarası söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.