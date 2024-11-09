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        Ardahan'da 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

        Ardahan'da 15 suç kaydıyla aranan şüpheli, polise sahte kimlik numarası söyleyince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:45
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        Ardahan'da 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da 15 suç kaydıyla aranan şüpheli, polise sahte kimlik numarası söyleyince yakalandı.

        Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        İlçe merkezindeki denetimler kapsamında ekipler, M.D'nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada M.D. kimliğinin yanında olmadığını belirterek, farklı bir kimlik numarası söyledi.

        Sahte kimlik numarası verdiği tespit edilen şüphelinin, "dolandırıcılık", "yurt dışına çıkma imkanı sağlama" ve "silah bulundurma" gibi suçlardan 15 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

        Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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