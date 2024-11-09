Ardahan Belediye Başkanı Demir, Atatürk'ü seslendirdiği kliple andı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla seslendirdiği klibi paylaştı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla seslendirdiği klibi paylaştı.
Demir, sosyal medya hesaplarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla "Sarı saçlım mavi gözlüm" adlı şarkıyı seslendirdiği klibi yayınladı.
Paylaştığı 4,25 saniyelik klibin altına Demir, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum." notunu ekledi.
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