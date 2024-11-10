Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Sıcak günleri artık geride bıraktıklarını belirten Özer, "Geceleri artık eksileri görüyoruz. Ancak gün içinde hava ısınıyor. Bizde bu son günlerin tadını çıkarmak istiyoruz. Kura Nehri'nin bu manzarası da ayrı bir güzellik oluşturuyor." dedi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, kırağı ve buzlanma oluştu.

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