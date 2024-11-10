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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinin bir bölümünde buzlanma meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:49
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinin bir bölümünde buzlanma meydana geldi

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Dondurucu soğuklar Kura Nehri'nin yüzeyinin bir kısmını buzla kaplarken, buzlanma nehrin stat mevkisinde yoğunlaştı.

        Vatandaşlardan Kadir Özer, AA muhabirine, son günlerde geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar soğuk havanın etkili olmaya başladığını söyledi.

        Sıcak günleri artık geride bıraktıklarını belirten Özer, "Geceleri artık eksileri görüyoruz. Ancak gün içinde hava ısınıyor. Bizde bu son günlerin tadını çıkarmak istiyoruz. Kura Nehri'nin bu manzarası da ayrı bir güzellik oluşturuyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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