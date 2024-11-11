Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikandan biri göç etti

GÜNAY NUH - Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikandan biri havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

Göl kıyısında balık lokantası işleten Turhan Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, 2 yıl önce Adalar mevkisinde bitkin halde 2 yavru tepeli pelikanı görünce sahiplendi.

Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi "Yiğit"in ve çocuğu "Ömür"ün adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle pelikanlara özenle baktı.

Pelikanlardan biri, bu yıl havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

"Ömür"ün ise göç kervanına katılmayıp mekanlarını terk etmediğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Pelikanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalar mevkisinde yavruladı. Yavrular, büyüdüğünde göç zamanı sıcak bölgelere gittiler. Babaları Yiğit de onlarla göç etti ancak anneleri Ömür burada kaldı, gitmedi. Ben inanıyorum ki Yiğit yeniden gelecek çünkü 2 yılı burada geçti. Kışı burada geçirdi. Muhakkak gelecek."

Vatandaşlardan Necdet Bilgin de daha önce gördükleri pelikanlardan birini görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu sevimli kuşlardan biri gitmiş. İkisi bir arada çok güzeldi. İlgi görüyorlardı. Sağlık olsun, inşallah diğeri de geri döner." ifadelerini kullandı.