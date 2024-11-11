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        Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikandan biri göç etti

        GÜNAY NUH - Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikandan biri havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:18
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        Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikandan biri göç etti
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikandan biri havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

        Göl kıyısında balık lokantası işleten Turhan Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, 2 yıl önce Adalar mevkisinde bitkin halde 2 yavru tepeli pelikanı görünce sahiplendi.

        Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi "Yiğit"in ve çocuğu "Ömür"ün adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle pelikanlara özenle baktı.

        Balık etiyle beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen 2 yıl sıcak bölgelere göç etmedi.

        Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara müşteriler de ilgi gösterdi.

        Pelikanlardan biri, bu yıl havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

        - "Yiğit yeniden gelecek çünkü 2 yılı burada geçti"

        İşletmeci Turhan Kılıç, AA muhabirine, bu yıl pelikanların yine Adalar mevkisinde yavruladığını, yavruların büyümesi ve göç etmesiyle "Yiğit" adlı pelikanın göçtüğünü söyledi.

        "Ömür"ün ise göç kervanına katılmayıp mekanlarını terk etmediğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Pelikanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalar mevkisinde yavruladı. Yavrular, büyüdüğünde göç zamanı sıcak bölgelere gittiler. Babaları Yiğit de onlarla göç etti ancak anneleri Ömür burada kaldı, gitmedi. Ben inanıyorum ki Yiğit yeniden gelecek çünkü 2 yılı burada geçti. Kışı burada geçirdi. Muhakkak gelecek."

        Vatandaşlardan Necdet Bilgin de daha önce gördükleri pelikanlardan birini görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu sevimli kuşlardan biri gitmiş. İkisi bir arada çok güzeldi. İlgi görüyorlardı. Sağlık olsun, inşallah diğeri de geri döner." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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