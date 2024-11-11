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        Ardahan'da ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:52
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        Ardahan'da ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çıldır-Aktaş kara yolunun Aşık Şenlik Tüneli Kavşağı'nda, Çıldır'a doğru dönüşe geçen Enes Özeyranoğlu idaresindeki 75 AAC 525 plakalı ambulans, Aşık Şenlik istikametinden gelen Gürkan Sarıkaya'nın kullandığı 75 AAK 933 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, her iki aracın sürücüsü ile ambulansta bulunan sağlık personeli Şeyma Altundaş ve otomobildeki Taner Karataş yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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