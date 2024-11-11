Ardahan'da direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Ardahan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ardahan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Ermit kavşağında M.Z.A idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çıkıp elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri geldi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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