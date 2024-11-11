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        Ardahan'da direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Ardahan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:18
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        Ardahan'da direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Ardahan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Ermit kavşağında M.Z.A idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çıkıp elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri geldi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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