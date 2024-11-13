Ardahan'da "Adalet Ormanı"nda fidan dikimi yapıldı
Ardahan'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleşti.
Ardahan'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleşti.
Ova mevkisindeki etkinliğe, Ardahan Adliyesi'nden savcı ve görevlilerin yanı sıra 22 yükümlü katıldı.
150 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, fidanlara can suyu verildi.
Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Savcısı Burak Hekim, etkinliğin önemli olduğunu, katkı sunan başta Denetim Serbestlik Kurumu olmak üzere herkese teşekkür etti.
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