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        Ardahan'da "Adalet Ormanı"nda fidan dikimi yapıldı

        Ardahan'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:23
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        Ardahan'da "Adalet Ormanı"nda fidan dikimi yapıldı
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        Ardahan'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

        Ova mevkisindeki etkinliğe, Ardahan Adliyesi'nden savcı ve görevlilerin yanı sıra 22 yükümlü katıldı.

        150 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, fidanlara can suyu verildi.

        Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Savcısı Burak Hekim, etkinliğin önemli olduğunu, katkı sunan başta Denetim Serbestlik Kurumu olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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