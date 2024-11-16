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        Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:23
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        Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ç.Ç. idaresindeki 06 CZV 949 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde kontrolden çıkarak araziye devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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