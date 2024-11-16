Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ç.Ç. idaresindeki 06 CZV 949 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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