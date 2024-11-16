Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar ile araçlar yolda kaldı.
Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar ile araçlar yolda kaldı.
Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü, bazı yollarda buzlanmaya neden oldu.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 tır ile 3 araç yolda kaldı.
Tır sürücüsü Mahmut Karakuş, AA muhabirine, Rusya'dan geldiğini belirterek, "Amasya'ya gidiyorum. Ancak Sahara mevkisini aşamadık. Şu an geri dönüyoruz. Bu gece Ardahan'da kalacağız." ifadelerini kullandı.
Kara yolları ekipleri, yolda karla mücadele çalışması başlattı.
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