Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar ile araçlar yolda kaldı.

Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü, bazı yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 tır ile 3 araç yolda kaldı.

Tır sürücüsü Mahmut Karakuş, AA muhabirine, Rusya'dan geldiğini belirterek, "Amasya'ya gidiyorum. Ancak Sahara mevkisini aşamadık. Şu an geri dönüyoruz. Bu gece Ardahan'da kalacağız." ifadelerini kullandı.