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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı

        Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar ile araçlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:13
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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
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        Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar ile araçlar yolda kaldı.

        Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü, bazı yollarda buzlanmaya neden oldu.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 tır ile 3 araç yolda kaldı.

        Tır sürücüsü Mahmut Karakuş, AA muhabirine, Rusya'dan geldiğini belirterek, "Amasya'ya gidiyorum. Ancak Sahara mevkisini aşamadık. Şu an geri dönüyoruz. Bu gece Ardahan'da kalacağız." ifadelerini kullandı.

        Kara yolları ekipleri, yolda karla mücadele çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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