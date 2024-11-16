Ardahan'da iki kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Bu kara yolları tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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