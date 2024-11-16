Ardahan'da iki kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Bu kara yolları tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda ise zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.
Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.
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