Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ata buğdayı kavılcadan yaptığı 12 ürünü müşterilerine sunuyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da emekli öğretmen Nesrin Arslangörür, restoranında tescilli ata buğdayı kavılcadan hazırladığı 12 ürünle kentin gastronomisine yenilik getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ata buğdayı kavılcadan yaptığı 12 ürünü müşterilerine sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜNAY NUH - Ardahan'da emekli öğretmen Nesrin Arslangörür, restoranında tescilli ata buğdayı kavılcadan hazırladığı 12 ürünle kentin gastronomisine yenilik getirdi.

        Kura Nehri manzaralı ve Ardahan Kalesi bitişiğinde İl Özel İdaresine ait ahşaptan tesisleri 2,5 yıl önce kiralayıp işletmeye başlayan emekli öğretmen Arslangörür, kente gelen turistlere restoranında doğal ürünlerle hazırlanmış yöresel yiyecek ve içecekleri tattırıyor.

        Unutulmaya yüz tutan, coğrafi işaretli kavılcayla kentin gastronomisine yenilik getirmek isteyen Arslangörür, ata buğdayından 12 ürün hazırladı.

        Kavılcadan yaptığı kurabiye, pilav, çorba, erişte, mafiş (pişiye benzeyen hamur işi) ve kraker gibi ürünleri menüsüne koyan Arslangörür, müşterilerine ata buğdayından lezzet şöleni sunuyor.

        - "Ardahan'ın doğal ürünlerinin çok geniş yelpazesi var"

        İşletmeci Arslangörür, AA muhabirine, Ardahan'ın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek için çalıştığını söyledi.

        Bu yıl şubat ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen kavılcayı kent gastronomisine kazandırmak istediğini ifade eden Arslangörür, şöyle konuştu:

        "Kavılca, bizim için çok değerli. Bu buğdayın binlerce yıllık geçmişi var. Kavılcadan farklı ürünler yapıyoruz ve daha da geliştireceğiz. Kavılcadan erişte yapıyoruz, mafiş artık kahvaltının vazgeçilmezi oldu. Bu mekanda Ardahan'ın bütün doğal ve yöresel coğrafi işaretli ürünlerini sunuyoruz. Ardahan'ın doğal ürünlerinin çok geniş yelpazesi var. Bunları değerlendirmek istedik, şükür başardık. Örneğin kavılca gevreğini bizler geliştirdik. Bu gevreği herkes yapsın istiyoruz. Kekimiz var, kavılcadan erişte yapılıyor artık."

        Arslangörür, işletmesinde 5 kadına istihdam sağladığını söyledi.

        - "Kavılcadan ürün çeşitlerini yeni tanıdım"

        Müşterilerden Sibel Atalay Aktaş da ailece İstanbul'dan gelip Gürcistan'a gittiklerini belirterek, "Yolumuzun üstünde kahvaltı için yer ararken internet üzerinden bulduk. Doğru bir yere geldiğimizi düşündük. Ben kavılcayı sadece pilav biliyordum. Kavılcadan ürün çeşitlerini yeni tanıdım. Ekmeği gayet güzeldi. Kahvaltımız çok keyifliydi." dedi.

        Cantürk Aktaş da kahvaltının çok doğal ve keyifli olduğunu, mekanın ise çok otantik olmasının kendilerini etkilediğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan Damal-Posof kara yolunda ulaşım...
        Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan Damal-Posof kara yolunda ulaşım...
        Ardahan'da iki kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan'da iki kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
        Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
        Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
        Tarihi Ardahan Kalesi'ne 10 ayda 194 bin 440 ziyaret gerçekleşti
        Tarihi Ardahan Kalesi'ne 10 ayda 194 bin 440 ziyaret gerçekleşti