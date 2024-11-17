Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz." dedi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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