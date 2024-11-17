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        Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:32
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        Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü
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        Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekipler, söz konusu yolda gece saatlerinde oluşacak buzlanma nedeniyle sürücülerden tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

        Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz." dedi.

        Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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