Ardahan'da jandarma emniyet kemerinin önemini vatandaşlara uygulamalı anlattı

Ardahan'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemi "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile vatandaşlara uygulamalı anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Valilik bahçesine getirilen simülasyon aracında, vatandaşlara emniyet kemerini kullanmanın önemini anlattı.

Uygulamaya, vatandaşların yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selim Polat, AA muhabirine, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu deneyimlemenin gerektiğini söyledi.

Jandarmanın yaptığı söz konusu etkinliğin çok önemli olduğunu ifade eden Polat, "Takla attık ama emniyet kemerinin öneminin farkına bir kez daha vardık. Can kurtarıyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay da farkındalık için yapılan çalışmada emeği geçenleri tebrik etti, bu deneyimi herkesin yaşamasını istedi.