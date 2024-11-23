Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda evler kara gömüldü

GÜNAY NUH - Ardahan'ın yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler, kasım ayında etkili olan yoğun kar sonrası karla kaplandı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Ardahan'da, kara kış yüzünü gösterdi.

Ardahan-Artvin arasındaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası da kasım ayında etkili olan yoğun kar ve tipi sonrası beyaza büründü.

Yöredeki vatandaşların yazın sadece birkaç ay kullanabildiği yayla evleri kara gömüldü. Karın yanı sıra dondurucu soğukların da etkili olduğu bölgede, evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. - Terk edilmiş bir köyü andırıyor Kışın kimse yaşamadığı için terk edilmiş bir köyü andıran yayla evleri, karların erimesi sonrası haziran ayında konuklarını misafir edecek.