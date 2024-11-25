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        Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu

        Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:47
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        Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu
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        Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.

        Kent genelinde gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi.

        Şiddetli rüzgar, il merkezi ve Göle ilçesinde bazı ev ve ahırların çatılarını uçurdu.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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