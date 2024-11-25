Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu
Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.
Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evler ve ahırların çatısı uçtu.
Kent genelinde gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi.
Şiddetli rüzgar, il merkezi ve Göle ilçesinde bazı ev ve ahırların çatılarını uçurdu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
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