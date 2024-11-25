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        ​​​​​​Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:40
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        ​​​​​​Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip Ardahan-Ardanuç kara yolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

        Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarını kullanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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