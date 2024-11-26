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        "Ardahan Balı E-Pazarlamayla Kalkındı" projesinin kapanış etkinliği yapıldı

        Ardahan çiçek balının e-pazarda yerini alması amacıyla hayata geçirilen "Ardahan Balı E-Pazarlamayla Kalkındı" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:58
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        "Ardahan Balı E-Pazarlamayla Kalkındı" projesinin kapanış etkinliği yapıldı
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        Ardahan çiçek balının e-pazarda yerini alması amacıyla hayata geçirilen "Ardahan Balı E-Pazarlamayla Kalkındı" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESO) Başkanlığınca Avrupa Birliği destekli yürütülen projenin Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış programında, arıcılıkta e-ticaret kavramının her geçen gün daha önem kazandığını söyledi.

        Özellikle bunun kadın eliyle yapılmasının çalışmayı daha da önemli kıldığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Eskiden üretilen bir ürünü, bulunduğunuz yerde satmanız gerekirdi. Ancak gelişen kitle iletişim araçlarıyla dünyanın neresinde olursanız olun bilişim marifetiyle ürününüzü tanıtıp sergileyebiliyorsunuz, çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanınız oluyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar önem arz ediyor. Kadın ve genç üreticilerin daha iyi para kazanmalarını sağlıyor."

        - Arıcılık için tanıtım filmi hazırladılar

        AESO Başkanı İskender Alihanoğlu da projenin Ardahan balının geleceği için son derece önemli olduğunu belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Projeyle Ardahan balının e-pazarda yerinin alacağının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alihanoğlu, "Proje ile birçok seminer ve çalışma yapıldı. Projenin maksimum verimli olması için yoğun uğraş verildi. Proje kapsamında 25 gencimize e-ticaret konulu eğitim verdik. Sertifikalı gençler bundan sonra e-ticarette çalışma yapacaklar. Ayrıca Ardahan balı, arıcılığı ve bitki örtüsünü anlatan tanıtım filmi hazırladık." ifadelerini kullandı.

        Program, projenin tanıtım filmiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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