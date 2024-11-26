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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:58
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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı
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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

        Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ekipler, tipi yüzünden tır geçişine izin vermiyor.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

        Yollara kar ve tipiye ilişkin uyarı levhaları koyan ekipler, küçük araçlarda tedbir amaçlı zincir bulundurulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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