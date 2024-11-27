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        Ardahan Konfederasyonu Başkanı Taştan, gazetecilerle buluştu

        Ardahan Konfederasyonu (ARDAKON) Başkanı Burak Taştan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:53
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        Ardahan Konfederasyonu Başkanı Taştan, gazetecilerle buluştu
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        Ardahan Konfederasyonu (ARDAKON) Başkanı Burak Taştan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Taştan, gazetecilere, bir hafta önce yapılan kongrede Ardahan Konfederasyonu'na başkan seçildiğini söyledi.

        Mevcut Türkiye Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevinin yanı sıra birçok dernek ve STK'de aktif görevinin bulunduğunu belirten Taştan, "Özellikle basınla olan ilişkimizi samimi kuruyoruz. Sonuçta Ardahan basını da Ardahan için çaba ve gayret gösteriyor. Karşılıklı samimiyetle Ardahan'ı çıkarını gözetiyoruz. Ardahan'ın çıkarını gözeten kim olursa olsun biz yanında olacağız. Bu görevi de alır almaz ilk işim Ardahan'ın sesini duyurmak için basınla buluşmak oldu." dedi.

        Ardahan ismini taşıyan platform, dernek ve federasyonların samimiyetle yaptığı her çalışmayı kıymetli bulduğunu anlatan Taştan, "Hiyerarşinin yatay seyirde düzenlendiği üst başkan, alt başkan sıfatlarından arındırılmış, sadece birleştirici ve en önemlisi bütünleştirici çalışmalar yapan Ardahan Konfederasyonu olarak güçlü bir sivil toplum yapısı ortaya koymak için çalışacağız. Siz değerli Ardahanlı hemşerilerimizin katılımı ile Serhat Ardahan Türkiye Buluşmaları teması ile katılımcılığı en yüksek seviyede tutarak çalışmalarımıza başlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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