Ardahan'da hayvan hırsızlığına karşı ahırlar güvenlik kameralarıyla izleniyor

Ardahan'da Valiliğin kararı kapsamında, kentte hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla ahırlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenmeye başlandı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda Valilik, 24 Eylül'de "100 ve üzeri küçükbaş ile 10 ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran yerlere güvenlik kamerası takılması" zorunluluğu getirdi.

Kentte hayvan hırsızlığını bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çiçek, "Bu çalışmanın iyi sonuçlarını alıyoruz çünkü bu çalışma her kesim tarafından yankı buldu. Bu sistemi komşu taktıysa, diğer komşu için de örnek oluyor. Ayrıca bu işe, yani hırsızlığa teşebbüs etmek isteyen kişi için de caydırıcı oluyor. Vatandaşımız bize destek olsun, bu süreçte bize ne kadar yardımcı olurlarsa, biz bu sorunu o kadar kısa sürede bitirmiş olacağız." diye konuştu.