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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:57
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade etti.

        İlçe merkezi ve köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar yarın tatil edildi." dedi.

        Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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