Ardahan'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kamyonetteki 9 büyükbaş hayvan ise kaza yerine gelen başka bir araca yüklendi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü L.Y. ile kamyonetteki O.Y. ve M.Y. yaralandı.

L.Y'nin kullandığı 75 BA 909 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere ve Çamlıçatak köyleri arasındaki rampada Y.Ö. idaresindeki 27 Z 4330 plakalı tır ile çarpıştı.

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