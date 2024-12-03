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        Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı

        Ardahan'da polis ekipleri, haklarında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp, cezaevine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:09
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        Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da polis ekipleri, haklarında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp, cezaevine teslim etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

        Göle ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K, K.K. ve O.K. yakalandı.

        Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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