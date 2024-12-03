Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı
Ardahan'da polis ekipleri, haklarında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp, cezaevine teslim etti.
Ardahan'da polis ekipleri, haklarında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp, cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Göle ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K, K.K. ve O.K. yakalandı.
Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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