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        İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekleri ısıtıyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da yaşayan Karayolları emeklisi 65 yaşındaki İsmet Başdemir'in emekli maaşıyla kedi ve kuşlar için gönüllü yaptığı iyilik hareketi takdir topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:13
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        İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekleri ısıtıyor
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da yaşayan Karayolları emeklisi 65 yaşındaki İsmet Başdemir'in emekli maaşıyla kedi ve kuşlar için gönüllü yaptığı iyilik hareketi takdir topluyor.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerin başında gelen Ardahan'da, kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Çalıştığı kurumdan 2016 yılında emekli olduktan sonra zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara hayatını adayan Başdemir, kentte "İsmet amca" olarak tanınıyor.

        Soğuk havada yaptığı iyilik hikayesiyle yürekleri ısıtan Başdemir, her gün emekli maaşıyla aldığı buğday ve tavuk etlerini, kış koşullarından etkilenen kedi ve kuşlar için şehrin belirli noktalarına bırakıyor.

        Ayrıca yoluna çıkan kedileri besleyip seven ve güvercin sürülerinin bulunduğu alanlara da buğday serpen Başdemir, iyilik hareketiyle takdir topluyor.

        - "Hayvanlar bize emanettir"

        Yazın da sokaktaki hayvanları unutmayan İsmet Başdemir, AA muhabirine, hayvan sevgisinin kendisinde özel bir yer tuttuğunu söyledi.

        Bunun için yıllardır başta güvercinler olmak üzere sokaktaki sahipsiz hayvanları beslediğini ifade eden Başdemir, şöyle konuştu:

        "Yaz-kış demeden bu işi her gün istisnasız yapıyorum. Bunu kendi alın terimle, emekli maaşımla yapıyorum. Kimseden destek almadan, gönülden, gönüllü olarak yapıyorum. Ben serhat Ardahan halkından hayvanlara karşı merhametli davranmalarını rica ediyorum. Özellikle kışın karda, hayvanlara sahip çıksınlar. Kışın dışarı bırakılan hayvanlar istemiyorum. Bu insanlığa terstir, aykırıdır. İnsanlığa, ülkemize, bize yazıktır. Bizler onlara bakmakla yükümlüyüz. Hayvanlar bize emanettir. Onlara mütevazı davranalım istiyorum."

        Başdemir, hayvanlara yaklaşık bir saatlik yem dağıtımının ardından çay molası verip bu sürede de ısındığını belirterek,"Hayvanlar doydukça bende doymuş gibi his oluyor." dedi.

        Vatandaşlarda Öztürk Nuh da Başdemir'i yıllardır tanıdığını anlatarak, her gün istisnasız sokakta hayvanları yemlemesine şahit olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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