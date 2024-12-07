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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:15
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ölçüldü.

        Soğuklar nedeniyle araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar buz tutan otomobillerinin camlarını battaniyelerle kapatarak önlem almaya gayret etti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesinde ise sis etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,5 dereceye düştüğü Göle ilçesinde de ağaçları kırağı tuttu.

        Vatandaşlardan Serkan Karakaş, son günlerde soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

        - Kars

        Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştü, bazı akar sular dondu.

        Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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